Última semana en tierras argentinas

Mientras la afición azulgrana aguarda por la presentación de los refuerzos para encarar el segundo semestre del 2026, el plantel de Cerro Porteño arranca su última semana de preparación en Argentina.

El Ciclón, que hasta el momento disputó dos amistosos, ante Racing y Defensa y Justicia, completará su pretemporada en suelo argentino después del lance que sostendrá con Vélez Sarsfield, este jueves 16 de julio.

Si bien aún no fueron anunciados de manera oficial los nuevos rostros cerristas, el entrenador Ariel Holan ya los utilizó en los distintos encuentros preparatorios que disputó el equipo. Es más, varios de sus refuerzos estuvieron incluidos en el equipo que se perfila como el titular.

En estos días, a través de sus cuentas en redes sociales, Cerro Porteño compartió un video dando a entender que pronto serán presentados los refuerzos para el segundo semestre. Una sanción de la FIFA es la que está impidiendo que esto se pueda concretar, pero el club ya habría abonado lo correspondiente para estar en regla.

De momento son siete las incorporaciones azulgranas: Manuel Roffo, Ángel Martínez, Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez y Ariel Gamarra. Y a estos nombres se le suma la vuelta del ofensivo Derlis Rodríguez, quien estuvo a préstamo en Guaraní.