25 jun. 2026
Cerro Porteño

Guido Herrera, a la portería de Cerro Porteño

Cerro Porteño tendría todo acordado con el portero Guido Herrera, últimamente en el Talleres, ante la inminente salida de Alexis Martín Arias.

Junio 25, 2026 12:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Guido Herrera

Guido Herrera está para firmar por Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Talleres

A falta de confirmación oficial, Alexis Martín Arias está para dejar Cerro Porteño y ponerse la camiseta del Nacional uruguayo. Ante esto, y de acuerdo con informaciones periodistas, la directiva del Ciclón apuntó a Guido Herrera.

El comunicador Arturo Rubín, durante el programa Fútbol a lo Grande, señaló que “Guido Herrera es nuevo jugador de Cerro Porteño”. El arquero estaba defendiendo los colores del Talleres de Córdoba.

A sus 34 años, Guido Herrera tendrá su segunda experiencia en el campo internacional ya que en 2017 militó en el Yeni Malatyaspor de Turquía. El guardameta ya supo ser campeón en el ueno La Nueva Olla, cuando conquistó la Supercopa Internacional ante River Plate, en 2023.

En Cerro Porteño, Guido Herrera volverá a coincidir con Blas Riveros como ya ocurrió en Belgrano.

Cerro Porteño Guido Herrera
Redacción D10
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