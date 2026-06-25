Guido Herrera, a la portería de Cerro Porteño

A falta de confirmación oficial, Alexis Martín Arias está para dejar Cerro Porteño y ponerse la camiseta del Nacional uruguayo. Ante esto, y de acuerdo con informaciones periodistas, la directiva del Ciclón apuntó a Guido Herrera.

El comunicador Arturo Rubín, durante el programa Fútbol a lo Grande, señaló que “Guido Herrera es nuevo jugador de Cerro Porteño”. El arquero estaba defendiendo los colores del Talleres de Córdoba.

Guido Herrera es nuevo arquero de Cerro Porteño.



El guardameta argentino, de 34 años, llega desde Talleres de Córdoba.



Además, volverá a compartir plantel con Blas Riveros, con quien fue compañero en el conjunto cordobés.#AM1080 pic.twitter.com/91KiX03t8R — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) June 25, 2026

A sus 34 años, Guido Herrera tendrá su segunda experiencia en el campo internacional ya que en 2017 militó en el Yeni Malatyaspor de Turquía. El guardameta ya supo ser campeón en el ueno La Nueva Olla, cuando conquistó la Supercopa Internacional ante River Plate, en 2023.

En Cerro Porteño, Guido Herrera volverá a coincidir con Blas Riveros como ya ocurrió en Belgrano.