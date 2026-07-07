07 jul. 2026
Cerro Porteño

El nuevo arquero de Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene asegurada la llegada del reemplazante Alexis Martín Arias en el pórtico de cara al segundo semestre de la temporada.

Julio 07, 2026 12:32 p. m. • 
Por Redacción D10
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Manuel Roffo sería el nuevo portero de Cerro Porteño.

Cerro Porteño continúa reforzando su plantel de cara a los próximos desafíos y en el arco ya es prácticamente un hecho la incorporación del argentino Manuel Roffo (26 años), quien llega procedente de Instituto de Córdoba para defender el arco azulgrana.

El guardameta, formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors y con experiencia en las selecciones juveniles de Argentina, firmará un contrato por las próximas tres temporadas, convirtiéndose en una de las apuestas del Ciclón para fortalecer una posición clave después de la salida de Alexis Martín Arias que se marchó a Nacional de Montevideo.

La operación se concretaría mediante la compra definitiva de su pase. No obstante, Instituto de Córdoba conservará el 30% de una futura transferencia, asegurándose una participación económica en caso de una eventual venta del futbolista.

Con la llegada de Roffo, Cerro Porteño suma un arquero joven, con proyección y experiencia en el fútbol argentino, en busca de consolidar un plantel competitivo para afrontar los compromisos del segundo semestre donde las apuestas son el torneo Clausura, la Copa Paraguay y seguir avanzando en la Conmebol Libertadores donde deberá enfrentar a Palmeiras en los octavos de final.

Manuel Roffo Cerro Porteño Mercado de Pases
Redacción D10
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