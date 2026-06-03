Vancouver se presenta como la sede canadiense del Mundial

La ciudad acogerá siete partidos en el estadio BC Place Vancouver, situado en el centro urbano y con capacidad para 54.000 espectadores durante el torneo. Vancouver será sede de cinco encuentros de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final, entre el 13 de junio y el 7 de julio.

Además, la selección canadiense de fútbol anunció el pasado 26 de mayo que había elegido el Soccer Development Centre (NSDC), situado en el campus de la Universidad de Columbia Británica (UCB), en Vancouver, como su base de operaciones durante el Mundial.

Con más de 700.000 habitantes, es una de las ciudades más diversas de Canadá. El 67 % de sus residentes habla inglés con más frecuencia en casa y el 13 % habla chino, según datos municipales. La ciudad también subraya que está situada en territorios tradicionales no cedidos de los pueblos indígenas musqueam, squamish y tsleil-waututh.

Vancouver es una ciudad cara, especialmente en alojamiento, por lo que conviene reservar con antelación. En junio y julio el clima suele ser templado, aunque puede llover y las noches pueden refrescar junto al agua, y la clave para disfrutarla durante el Mundial pasa por combinar el ambiente futbolero del centro con su mayor seña de identidad; el cruce entre el Pacífico, las montañas y la diversidad cultural.

Qué ver

Para una primera visita, los lugares más reconocibles son Stanley Park, el malecón de la ciudad, Gastown, Granville Island, Chinatown, Yaletown, Coal Harbour y el frente marítimo de False Creek.

El gran atractivo de Vancouver es que permite combinar fútbol y naturaleza en el mismo día: caminar junto al Pacífico, cruzar a North Vancouver, visitar playas como Kitsilano o English Bay, o acercarse a las montañas de la costa norte.

Dónde comer

Vancouver es especialmente famoso por su cocina asiática, del sushi y el ramen a la comida china, filipina, coreana, vietnamita, india y persa. Richmond, al sur de la ciudad y conectado por transporte público, es una de las zonas más conocidas por su oferta china y oriental.

En el centro de Vancouver y en barrios como Yaletown, Commercial Drive, Mount Pleasant, Chinatown, Gastown o el West End hay restaurantes, cafeterías, cervecerías y opciones informales para visitantes que quieran moverse sin coche. La propia organización local destaca Yaletown, Chinatown, West End y Commercial Drive como zonas con una escena gastronómica diversa.

Cómo desplazarse

Vancouver es una ciudad relativamente cómoda para el visitante porque BC Place está en el centro. La organización recomienda usar transporte público, caminar, usar bicicleta o sistemas de movilidad compartida, y advierte de que el transporte estará muy concurrido durante el torneo.

Desde el aeropuerto internacional de Vancouver, la Canada Line del SkyTrain conecta YVR con el centro en menos de 30 minutos. Los viajes que salen del aeropuerto incluyen un suplemento de 5 dólares canadienses, además de la tarifa regular.

TransLink, la autoridad regional de transporte, ha anunciado que añadirá servicio para atender los partidos en BC Place y el FIFA Fan Festival.

Fan zones

El principal punto de encuentro para aficionados será el FIFA Fan Festival Vancouver, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en el recinto del PNE, en Hastings Park. La entrada general será gratuita, aunque habrá experiencias premium de pago.

El festival ofrecerá pantallas gigantes, música en directo, actividades para aficionados, programación cultural, comida y bebida, zonas interactivas y venta de productos oficiales. La organización prevé 28 días de programación, más de 70 partidos retransmitidos y más de 120 actuaciones artísticas. EFE