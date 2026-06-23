23 jun. 2026
Copa Mundial

Omar Alderete: “Hay unidad en el vestuario”

Omar Alderete valoró la recuperación del equipo, que busca dar otro golpe en la Copa, esta vez ante Australia.

Junio 23, 2026 06:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar alderete

Omar Alderete, defensor de la Selección paraguaya.

STU FORSTER/Getty Images via AFP

Omar Alderete, defensor de la Selección Paraguaya, habló en la previa al juego ante Australia, que será el jueves 25 desde las 23:00 por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026.

“Australia es un equipo que se defiende muy bien y maneja bien la contra, así que sabemos que será un rival difícil, muy complicado pero lo vamos a trabajar bien y esperamos que sea un gran partido para Paraguay”, apuntó el defensor acerca del próximo compromiso, remarcando: “Tendremos seguro un poco más la posesión, y estaremos muy concentrados para no exponernos a las contras que ellos lo manejan bien”.

Para Alderete, el equipo está demostrando poder de recuperación, luego del duro golpe en el debut y la gran victoria en el segundo juego, a lo que argumentó: “El fútbol es así, cuando no se gana se habla de más o se hablan de cosas que no se deben de hablar, pero internamente sabemos manejarlo, pasamos mucho como grupo para no pensar en eso”, agregando: “Lo hablamos tras el golpe ante Estados Unidos, ya pasó y lo trabajamos bien como grupo”.

CONFIADO. “Siempre se demostró la unión, ya salimos de situaciones complicadas, y eso quedó claro, que hay unidad en vestuario”, remarcó Omar con respecto a la confianza que reina en el seno del equipo, asegurando también que los “detalles” marcan diferencia en este tipo de partidos, en donde se juego mucho.

Para el central, su rol está bien definido, aunque no vendría mal volver a colaborar con gol, a lo que apuntó: “Sea como sea estaría bueno colaborar con gol, pero no busco eso, busco más ayudar al equipo desde mi rol defensivo, pero si se da la chance, sería lindo”.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Omar Alderete
Redacción D10
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