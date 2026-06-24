24 jun. 2026
Copa Mundial

¿Y la roja para Bellingham?

Se creó una gran controversia por la disparidad de criterios en el Mundial 2026.

Junio 24, 2026 07:20 a. m. • 
Por Redacción D10
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Jude Belligham se expuso, pero no hubo sanción.

El Mundial 2026 tiene una nueva polémica y es que en el duelo entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L y que finalizó con una paridad sin goles, se produjo una acción entre Jude Bellingham y Jordan Ayew.

En un momento del lance, el inglés del Real Madrid confronta a su rival y le habla con la boca tapada. Sin embargo, el colegiado no tomó determinación alguna, ni hubo llamado del VAR para aplicar la “Ley Vinicius-Prestianni”.

Por esta nueva norma, el futbolista paraguayo Miguel Almirón se fue expulsado del duelo frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D. Al jugador guaraní le aplicaron una sanción de un partido de suspensión.

Medios ingleses como The Sun o The Mirror se hacen eco de la situación, aunque no aclaran el contexto o la naturaleza en la que se produjo el cruce entre Bellingham y Ayew, aunque sí mencionan que la polémica está instalada ante la falta de igualdad de criterios.

Otro portal inglés, como The Daily Mail, afirma que la diferencia principal radica en la posición que adoptó Ayew tras la situación, de no alertar al juez hondureño Said Martínez, mientras que, en el caso de Almirón, fue el propio turco Mert Muldur quien solicitó al juez Iván Barton que revise la acción en el VAR.

Mundial FIFA 2026 Jude Bellingham Inglaterra
Redacción D10
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