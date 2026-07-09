Infantino felicitó a la Selección Paraguaya por su “gran Mundial”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, utilizó sus redes sociales para felicitar a la selección de Paraguay, por su participación en el Campeonato Mundial de fútbol de Norteamérica 2026.

“Su regreso a la escena internacional por primera vez en 16 años los vio clasificar para dieciseisavos de final, donde logró sobreponerse en la tanda de penales a Alemania, campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2014", refirió en su publicación.

“Eso, al igual que la victoria contra Turquía, debería servir como motivación para el futuro. Gracias APF!” agregó el mandamás del organismo del fútbol mundial.

La Albirroja superó en la Copa dos etapas, venciendo a Alemania por penales en la ronda de 16avos, tumbando por primera vez en un mano a mano a un campeón del mundo.