09 jul 2026
Copa Mundial

Infantino felicitó a la Selección Paraguaya por su “gran Mundial”

El presidente de la FIFA se pronunció en redes, luego del paso de la Albirroja en la Copa Mundial 2026.

Julio 9, 2026 08:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026

Selección de Paraguay en la Copa Mundial 2026.

JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, utilizó sus redes sociales para felicitar a la selección de Paraguay, por su participación en el Campeonato Mundial de fútbol de Norteamérica 2026.

“Su regreso a la escena internacional por primera vez en 16 años los vio clasificar para dieciseisavos de final, donde logró sobreponerse en la tanda de penales a Alemania, campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2014", refirió en su publicación.

“Eso, al igual que la victoria contra Turquía, debería servir como motivación para el futuro. Gracias APF!” agregó el mandamás del organismo del fútbol mundial.

La Albirroja superó en la Copa dos etapas, venciendo a Alemania por penales en la ronda de 16avos, tumbando por primera vez en un mano a mano a un campeón del mundo.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Gianni Infantino
Redacción D10
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