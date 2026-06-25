25 jun. 2026
Copa Mundial

Se asoma un tercer cambio en Paraguay para el juego ante Australia

La Albirroja ultima detalles para el compromiso que animará ante Australia, esta noche desde las 23:00 en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026.

Junio 25, 2026 07:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Velázquez Ramos_Gustavo Velázquez Ramos Futbolista Paraguayo 02_58421720.jpg

Su momento. Víctor Velázquez llega a Barrio Obrero con buen ritmo de competencia y con presente ideal en la Selección.

Para el duelo se perfila un tercer cambio, con respecto al equipo que venció como titular a Turquía por 1-0, con el ingreso de último momento del defensor Gustavo Velázquez por Juan Cáceres.

El futbolista de Cerro Porteño ingresará como marcador de punta derecha, según informaron los enviados especiales de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental, desde Estados Unidos.

Con la variante, el once inicial sería con: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza y Mauricio Magalhães; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

La Albirroja va por un resultado positivo que lo clasifique a la ronda de 16avos de la Copa Mundial. Un triunfo contra los oceánicos permitirá su acceso a la siguiente ronda y volverá a jugar el próximo 3 de junio, en la ciudad del Dallas.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Gustavo Velázquez
Redacción D10
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