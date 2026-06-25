Se asoma un tercer cambio en Paraguay para el juego ante Australia

Para el duelo se perfila un tercer cambio, con respecto al equipo que venció como titular a Turquía por 1-0, con el ingreso de último momento del defensor Gustavo Velázquez por Juan Cáceres.

El futbolista de Cerro Porteño ingresará como marcador de punta derecha, según informaron los enviados especiales de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental, desde Estados Unidos.

Con la variante, el once inicial sería con: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza y Mauricio Magalhães; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

La Albirroja va por un resultado positivo que lo clasifique a la ronda de 16avos de la Copa Mundial. Un triunfo contra los oceánicos permitirá su acceso a la siguiente ronda y volverá a jugar el próximo 3 de junio, en la ciudad del Dallas.