Los más y menos de la Albirroja en la Copa Mundial 2026

La Selección paraguaya utilizó un total de 24 jugadores durante la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Solo los porteros Roberto Junior Fernández y Gastón Olveira no tuvieron acción.

Los de mayor presencia en cancha son el portero Orlando Gill, el capitán Gustavo Gómez y el mediocampista Andrés Cubas, todos con 480 minutos en campo, completando el tiempo total en los cinco compromisos.

Por su parte el de menor acción fue Fabián Balbuena, que solo jugó 1 minuto del alargue ante Alemania, mientras que Ramón Sosa tuvo 11 minutos en campo en el juego ante Estados Unidos.