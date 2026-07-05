04 jul. 2026
Copa Mundial

Los más y menos de la Albirroja en la Copa Mundial 2026

La Albirroja utilizó a un total de 24 jugadores en la competencia, siendo Orlando Gill, Gustavo Gómez y Andrés Cubas los de más tiempo en cancha.

Julio 04, 2026 09:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Orlando Gill, figura de Paraguay en la competencia Mundial.

DAN MULLAN/Getty Images via AFP

La Selección paraguaya utilizó un total de 24 jugadores durante la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Solo los porteros Roberto Junior Fernández y Gastón Olveira no tuvieron acción.

Los de mayor presencia en cancha son el portero Orlando Gill, el capitán Gustavo Gómez y el mediocampista Andrés Cubas, todos con 480 minutos en campo, completando el tiempo total en los cinco compromisos.

Por su parte el de menor acción fue Fabián Balbuena, que solo jugó 1 minuto del alargue ante Alemania, mientras que Ramón Sosa tuvo 11 minutos en campo en el juego ante Estados Unidos.

Mundial FIFA 2026 Orlando Gill Selección Paraguaya
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