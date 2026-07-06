Paraguayo Alejandro Piera, entre los votantes para levantar la sanción a Balogun

El abogado paraguayo Alejandro José Piera integró la nómina de 18 integrantes personas del Comité Disciplinario de FIFA que dejó sin efecto la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun en los octavos de final del Mundial de fútbol 2026.

El comité liderado por el colombiano Jorge Palacio dejó sin efecto la automática suspensión por una tarjeta roja, expuesta a Bologun ante Bosnia, en el juego por la ronda de 16 de la Copa. Otros integrantes del equipo FIFA fueron: Kossi Guy de Togo, Bandar Al Hamidami (Arabia), Arnaud Doumot (Thaití), Moez El Narsri (Túnez), Robert Hadad (Trinidad y Tobago), Tomas Hollerer (Austria), Abdul Salin (Singapur), Paola López (México), Gerardo Mastrandea (Italia), José Mejía (Honduras), Francisco Mendes (Brasil) y Thi Mi (Vietnam).

La FIFA anunció la suspensión de la sanción de un partido por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun, por lo que el delantero estará habilitado para jugar este lunes contra Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial.

“El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle”, indicó la FIFA en un comunicado.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, agregó la FIFA en el comunicado.

El máximo organismo del fútbol aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para readmitir a Balogun, decretando que se deja en suspenso la ejecución de la sanción automática de partidos para el jugador estadounidense por un período de prueba de un año.