Una revancha que llega tras 4 años

Las selecciones de Francia y Marruecos paralizarán el mundo cuando se enfrenten en el partido de apertura de los cuartos de final. El encuentro, que reedita la semifinal disputada en Catar hace cuatro años, está programado para las 17:00 y se disputará en el césped del Boston Stadium, ubicado en la localidad de Foxborough, Massachusetts.

Ambos seleccionados llegan al exigente examen norteamericano con buen precedente. El combinado de Francia ratificó su condición de favorito al título tras dejar en el camino a Paraguay en los octavos de final con un ajustado, pero finalmente bien ganado 1-0, sosteniendo un andamiaje colectivo importante y, lo que es más importante, sin demasiado desgaste físico.

Por su parte, la Selección de Marruecos vuelve a demostrar que su madurez competitiva no es casualidad. Los Leones del Atlas arriban invictos a esta cita y con la moral por las nubes luego de despachar con un contundente 3-0 a los coanfitriones de Canadá, consolidándose como un rival durísimo y de cuidado para las aspiraciones galas, tal cual lo había sido ya hace cuatro años. Habrá una oportunidad de revancha en Boston para Marruecos ante una Francia casi imbatible.