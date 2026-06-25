24 jun. 2026
Copa Mundial

Alfaro: “Lo afrontaremos como una final”

El entrenador de la Albirroja apuntó que el equipo buscará sellar la clasificación con una victoria.

Junio 24, 2026 09:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro Paraguay

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección paraguaya.

Santiago Riquelme - Enviado Especial.

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, analizó el compromiso que afrontará la Albirroja, este jueves 25 (23:00) ante Australia, buscando el pase a la ronda de 16avos de la Copa Mundial 2026.

“Nos jugamos la posibilidad de avanzar, y lo afrontaremos como una final. Todo lo bueno del partido de Turquía debemos de volver a ponerlo en cancha”, analizó el estratega con relación a lo que el equipo pueda presentar para el juego, agregando: “El objetivo era llegar al último partido con vida, y llegamos a esta última fecha con posibilidades, y tenemos que vivir este partido como el último, y dependiendo a lo que hagamos, que tengamos un partido más”.

Analizando cómo se puede presentar el juego, el DT argumentó: “El rival es diferente a los anteriores, será complejo encontrar espacios, hay estaturas difícil de superar en ciertos lugares, por eso la clave será la paciencia”, remarcando: “Sabemos a los defensores que nos enfrentamos, y si por momento hay que jugar con doble 9, lo haremos, ya al juego lo tenemos planificado.”

Mauricio Magalhaes será el reemplazante de Miguel Almirón, a lo que Alfaro explicó acerca de lo que puede aportar su presencia: “Las capacidades de pausa y organización de juego, más darle sociedad a Julio Enciso en cancha”.

El DT también apuntó con relación a ambos: “Son jugadores diferentes, uno es más vertical, de atacar lo espacios y de amplitud de recorrido, pero ambos son jugadores de jerarquía, Miguel más por los costados y Mauricio por el medio, pero en función de las necesidades, las veces que entró brindó soluciones”.

Acerca de cómo se va desarrollando el torneo, Alfaro sumó: “Siempre dije que es el grupo más parejo, todos tenían chances e pasar o de quedar en el camino, pero el Mundial es complejo y difícil y se tiene que trabajar mucho para poder ganar”, agregando: “Me hubiese gustado ser primero, pero más temprano que tarde uno se va a tener que cruzar con todos y ganarle a todos, pero lo cierto es que tras la fase de grupos ya empieza otra Copa del Mundo.

Con respecto a la labor arbitral, el estratega remarcó: “ “Yo le vi a dos turcos, que se refirieron a banco de suplentes no con buenas palabras, pero que iba a decir, esto va a terminar en chisme de peluquería, pero ya pasó y lo único que reclamé y reclamo es igualdad de condiciones”.

Mundial FIFA 2026 Gustavo Alfaro Selección Paraguaya
Redacción D10
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