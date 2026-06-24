24 jun. 2026
Copa Mundial

Lo que quedó y lo que se viene en la última fecha

Siete clasificados, cinco eliminados y criterio olímpico y ránking FIFA para la última jornada.

Junio 24, 2026 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Mundial 2026 entra en la parte crítica.

Foto: AFP

Un total de siete selecciones ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos de final y otros cinco equipos ya saben que deben hacer las maletas, porque no estarán ni entre los ocho mejores terceros, ante una última fecha de la fase de grupos que incorpora el “criterio olímpico” a la hora de establecer la clasificación y el ránking FIFA en vez del sorteo como último aspecto a tener en cuenta.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia han asegurado plaza en la fase eliminatoria. Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá no estarán ni entre los ocho mejores terceros que tienen plaza en la siguiente ronda.

Para fijar el criterio de clasificación en caso de empate a puntos, la FIFA ha optado en esta ocasión por el enfrentamiento directo entre los implicados frente a la diferencia de goles que queda como segundo aspecto a tener en cuenta.

A continuación están el mayor número de goles a favor, el Juego Limpio (tarjetas que han mostrado al equipo) y, como novedad, el ránking FIFA, frente al sorteo que podía decidir al azar un clasificado.

Para elegir los ocho mejores terceros, primero se tiene en cuenta el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas y ránking FIFA. Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Entre las favoritas, a España, Brasil y Portugal les vale un empate, pero también podrían concluir terceras de grupo.

Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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