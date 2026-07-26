26 jul 2026
Torneo Clausura

Luqueño remontó a Guaraní y arrancó el torneo con un triunfazo

Luqueño comenzó el torneo con una gran demostración de carácter. Pese a fallar un penal y quedar abajo en el marcador, reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido para imponerse 2-1 sobre Guaraní, desatando la alegría de toda la República de Luque.

Julio 26, 2026 08:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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Puso todo. El Auriazul comenzó el Clausura con una gran demostración de carácter. Pese a fallar un penal y quedar abajo en el marcador, reaccionó para ganar 2-1.

Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño tuvo un estreno soñado en el Torneo Clausura 2026 al vencer por 2-1 a Guaraní en el estadio Erico Galeano de Capiatá. El conjunto auriazul mostró personalidad para sobreponerse a la adversidad, remontó el marcador y comenzó el campeonato con tres puntos de enorme valor.

El encuentro ofreció emociones en el complemento. A los 52 minutos, Luqueño desperdició una inmejorable oportunidad de adelantarse cuando Iván Maggi falló un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.

La respuesta de Guaraní fue inmediata. Apenas un minuto después, a los 53', Fernando Fernández aprovechó su ocasión y puso en ventaja al Legendario, que parecía encaminar el debut con una victoria.

Sin embargo, el equipo dirigido por el Hernán Rodrigo López no perdió la calma y continuó insistiendo en busca del empate. La recompensa llegó a los 64 minutos, cuando Marcelo Ojeda apareció para establecer el 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto auriazul.

Con el envión anímico a su favor, Luqueño fue por más y encontró el premio definitivo. Lucas Morales, que llevaba apenas tres minutos en el terreno de juego tras ingresar desde el banco de suplentes, marcó a los 70' el gol de la remontada con una definición que terminó siendo decisiva.

El Chanchón administró la ventaja en el tramo final y celebró un triunfo que alimenta la ilusión de sus hinchas. Después de revertir un partido que parecía complicado, Sportivo Luqueño inició el Clausura con una victoria de carácter, mientras que Guaraní dejó escapar una ventaja y arrancó el certamen con una dolorosa derrota.

Sportivo Luqueño Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
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