La mínima diferencia en la Copa Mundial

Paraguay cedió por 1-0 ante Francia, en los octavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026, hilando su cuarta eliminación en mata mata en la competencia, todos por la diferencia de 1-0.

Tras sortear por primera vez la ronda de grupos en México 1986, y ceder contra Inglaterra por 3-0 en los octavos de final, el equipo paraguayo en fase de eliminación directa peleó ante selecciones que luego legarían a instancias definitivas.

En Francia 1998, ante el local, el equipo guaraní cedió con el “gol de oro”, que lo dejaba sin tiempo de reacción en los octavos de final, para que el seleccionado Galo inicie el recorrido rumbo a lo que sería su primera consagración.

En Japón Corea 2002, Paraguay volvió a tropezar en los octavos de final, esta vez ante Alemania, por 1-0, sobre la hora, quedando nuevamente en los octavos de final. Los teutones alcanzaron en ese torneo el sub campeonato.

En Sudáfrica 2010, tras sortear por primera vez los octavos de final, la Albirroja cayó por 1-0 ante España, que semanas después alzaría su primera Copa.

En Norteamérica 2026, Francia fue otra vez el verdugo con el fatídico 1-0, con gol de penal de Mbappe.

El tiempo dirá hasta donde llegará el equipo Galo, que ostentaba en la previa dos finales consecutivas en la competencia.