28 ene. 2026
Torneo Apertura

Una lesión podría alejar a Aldo Pérez del Mundial

El club Guaraní emitió este miércoles un comunicado poco alentador sobre la lesión del guardameta Aldo Pérez quién sufrió un golpe en la rodilla, en la fecha 1 del Torneo Apertura ante Olimpia.

Enero 28, 2026 
Por Redacción D10
OLIMPIA vs. GUARANI_10_65277689.jpg

Aldo Pérez en su afán de evitar el segundo tanto de Olimpia termina lesionándose la rodilla izquierda. En la imagen se observa que el portero se lesiona de manera solitaria para su mala fortuna.

Foto: Andrés Catalán

Guaraní sufrió dos duros golpes en la fecha inicial del Torneo Apertura 2026: La derrota por 2-1 ante Olimpía y la lesión de su portero Aldo Pérez, cuyo diagnóstico médico previo es poco auspicioso y se espera de una segunda evaluación para confirmar el informe definitivo.

Este miércoles el Aborigen publicó en sus redes sociales un informe preliminar que decía: “Reporte preliminar del estadio de resonancia magnética-RNM de la rodilla izquierda del futbolista Aldo Pérez, realizado fecha 27 de enero del 2026. Se confirma un esguince grado 2, con lesión grado 1 del ligamento colateral lateral, lesión en cuerno anterior del menisco y lesión parcial del LCA. La presencia de inflamación y líquido articular dificulta una mayor exactitud en el diagnóstico”, señala el posteo.

El mencionado comunicado culminó señalando que una “nueva evaluación y definición de conducta terapéutica en aproximadamente dos semanas, cuando el proceso inflamatorio vaya cediendo”, expresó el escrito. Al igual que Pérez, el cuerpo técnico de Guaraní y la Selección Paraguaya estarán a la expectativa. Atendiendo que Aldo Pérez (25 años) es uno de los guardametas que tiene el visto bueno del DT Gustavo Alfaro para la cita mundialista desde el próximo mes de junio.

Guaraní APF Albirroja
Redacción D10
