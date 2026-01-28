Una lesión podría alejar a Aldo Pérez del Mundial

Guaraní sufrió dos duros golpes en la fecha inicial del Torneo Apertura 2026: La derrota por 2-1 ante Olimpía y la lesión de su portero Aldo Pérez, cuyo diagnóstico médico previo es poco auspicioso y se espera de una segunda evaluación para confirmar el informe definitivo.

Este miércoles el Aborigen publicó en sus redes sociales un informe preliminar que decía: “Reporte preliminar del estadio de resonancia magnética-RNM de la rodilla izquierda del futbolista Aldo Pérez, realizado fecha 27 de enero del 2026. Se confirma un esguince grado 2, con lesión grado 1 del ligamento colateral lateral, lesión en cuerno anterior del menisco y lesión parcial del LCA. La presencia de inflamación y líquido articular dificulta una mayor exactitud en el diagnóstico”, señala el posteo.

El mencionado comunicado culminó señalando que una “nueva evaluación y definición de conducta terapéutica en aproximadamente dos semanas, cuando el proceso inflamatorio vaya cediendo”, expresó el escrito. Al igual que Pérez, el cuerpo técnico de Guaraní y la Selección Paraguaya estarán a la expectativa. Atendiendo que Aldo Pérez (25 años) es uno de los guardametas que tiene el visto bueno del DT Gustavo Alfaro para la cita mundialista desde el próximo mes de junio.