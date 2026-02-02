02 feb. 2026
Torneo Apertura

Recoleta lo da vuelta y festeja por primera vez en el Apertura

Libertad no pudo sostener la ventaja y Recoleta se lo terminó dando vuelta para sumar su primera victoria en el torneo Apertura.

Febrero 02, 2026 08:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta lo dio vuelta y superó a Libertad.

Recoleta sumó su primera victoria en el torneo Apertura y lo hizo de gran forma remontando un marcador adverso ante Libertad en el estadio Ricardo Gregor.

Poco para destacar de una primera parte donde los protagonistas no demostraban estar cómodos en la cancha sintética de Campo Grande.

Al inicio de la etapa complementaria, Iván Ramírez ejecutó un precioso tiro de esquina que conectó muy bien de cabeza el defensor central Robert Rojas para el 0-1 parcial del conjunto repollero.

Recoleta se vio obligado a adelantar sus líneas, intentó a través de pelotas paradas pero esa no parecía ser la fórmula del empate. El Canario se vio obligado a cambiar de idea y encontraría la paridad tras una muy buena conexión entre Kevin Parzajuk y Aldo González, este último disparó a media altura para poner el 1-1 en el marcador a los 75 minutos.

El partido estaba para cualquiera en el tramo final y sería para Recoleta que a los 86 minutos anotaría el 2-1 definitivo por intermedio de Allan Wlk tras asistencia de Aldo González y cierta complicidad del portero repollero Rodrígo Morínigo.

Recoleta obtuvo su primera victoria y pasa a sumar 5 puntos. Libertad quedó con 4 unidades.

La próxima fecha, la cuarta del torneo Apertura, Recoleta visitará a Sportivo San Lorenzo el viernes 6 de febrero a las 18:00 en el estadio Gunther Vögel. Libertad recibirá a Guaraní en La Huerta el domingo 8 a las 18:00.

Redacción D10
