El Trico repite brillante inicio de campaña después de 21 años

Enrique Sánchez, presidente de Nacional en charla con Fútbol a lo Grande ´por radio Monumental 1080 AM se refirió al gran momento del líder tricolor en el arranque del Torneo Apertura 2026.

“Estamos muy contentos por este arranque, nosotros habíamos propuesto con el cuerpo técnico realizar un buen arranque. Podemos recordar que el año pasado nos costó mucho poder iniciar de esta manera y después costó reponerse durante el año”, dijo. Sobre el mismo tema, Sánchez mencionó que “hace 21 años que no se iniciaba un torneo con tres partidos ganados al hilo, y se volvió a lograr”. manifestó.

Sánchez también se refirió a la posibilidad de algún revés durante la temporada y ante esa situación estar atentos. “Tenemos que estar preparados para los reveses que se puedan suceder en el año, nadie solamente gana. Pero tenemos un plantel que nos invita a seguir soñando fecha tras fecha. El entrenador va encontrando el equipo”, señaló el titular tricolor sobre el auspicioso inicio del torneo.

Posteriormente, Sánchez fue consultado sobre el estreno del experimentado Josué Colmán, en filas de la Academia: “Colmán debutó en esta fecha. Lo vi bien suelto, muy confiado a pesar que no realizó la pretemporada con nosotros. Él es un jugador estelar y salió de la galera y estamos muy contentos por él. Particularmente decidió a tirar el penal justo en el día que nació su hija, con mucha serenidad”, expuso.

Choque prometedor

En cuanto al partido de la fecha 4, ante Olimpia, el presidente señaló que se disputará en el Arsenio Erico. “No va a ser la primera vez, queremos jugar en nuestra casa. Tenemos que ver el tema de seguridad”.

En cuanto a la posibilidad de que el futbolista Hugo Adrián Benítez juegue ante el Franjeado, atendiendo que se encuentra a préstamo, dijo: “Hugo Adrián Benítez no puede jugar ante Olimpia salvo que el presidente Coto (Rodrigo Nogués) acepte pero debemos de hablar con él”, finalizó Sánchez.

