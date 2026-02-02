02 feb. 2026
Torneo Apertura

El Trico repite brillante inicio de campaña después de 21 años

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM, se refirió al gran momento del líder tricolor en el arranque del Torneo Apertura 2026, el magnífico debut de Josué Colmán y además la posibilidad de qué Hugo Adrián Benítez pueda jugar ante Olimpia a pesar del préstamo.

Febrero 02, 2026 03:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional.jfif

Nacional sonríe en la cima del Apertura de manera solitaria.

Gentileza

Enrique Sánchez, presidente de Nacional en charla con Fútbol a lo Grande ´por radio Monumental 1080 AM se refirió al gran momento del líder tricolor en el arranque del Torneo Apertura 2026.

“Estamos muy contentos por este arranque, nosotros habíamos propuesto con el cuerpo técnico realizar un buen arranque. Podemos recordar que el año pasado nos costó mucho poder iniciar de esta manera y después costó reponerse durante el año”, dijo. Sobre el mismo tema, Sánchez mencionó que “hace 21 años que no se iniciaba un torneo con tres partidos ganados al hilo, y se volvió a lograr”. manifestó.

Sánchez también se refirió a la posibilidad de algún revés durante la temporada y ante esa situación estar atentos. “Tenemos que estar preparados para los reveses que se puedan suceder en el año, nadie solamente gana. Pero tenemos un plantel que nos invita a seguir soñando fecha tras fecha. El entrenador va encontrando el equipo”, señaló el titular tricolor sobre el auspicioso inicio del torneo.

Posteriormente, Sánchez fue consultado sobre el estreno del experimentado Josué Colmán, en filas de la Academia: “Colmán debutó en esta fecha. Lo vi bien suelto, muy confiado a pesar que no realizó la pretemporada con nosotros. Él es un jugador estelar y salió de la galera y estamos muy contentos por él. Particularmente decidió a tirar el penal justo en el día que nació su hija, con mucha serenidad”, expuso.

Choque prometedor

En cuanto al partido de la fecha 4, ante Olimpia, el presidente señaló que se disputará en el Arsenio Erico. “No va a ser la primera vez, queremos jugar en nuestra casa. Tenemos que ver el tema de seguridad”.

En cuanto a la posibilidad de que el futbolista Hugo Adrián Benítez juegue ante el Franjeado, atendiendo que se encuentra a préstamo, dijo: “Hugo Adrián Benítez no puede jugar ante Olimpia salvo que el presidente Coto (Rodrigo Nogués) acepte pero debemos de hablar con él”, finalizó Sánchez.

Nacional Olimpia APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-01-31 at 8.56.22 PM.jpeg
Torneo Apertura
Eduardo Ledesma lamenta “errores inocentes” del 2 de Mayo
El técnico del 2 de Mayo lamentó la dura derrota por 5-1 ante Nacional.
Febrero 01, 2026 05:19 p. m.
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.28.00 (1).jpeg
Torneo Apertura
Olimpia vs. Trinidense: Paso a paso
Olimpia recibe en el estadio Defensores del Chaco a Sportivo Trinidense (18:00) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 01, 2026 04:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Estadio Erico Galeano.jpg
Torneo Apertura
Guaraní y Rubio Ñu van por la primera alegría
Guaraní y Rubio Ñu chocan hoy desde las 20:15 en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá en la continuidad de la fecha 3 del torneo Apertura 2026.
Febrero 01, 2026 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
20260201_100057.jpg
Torneo Apertura
Olimpia busca su mejor versión
El equipo de Olimpia recibe a Sportivo Trinidense en el Defensores del Chaco, desde las 18:00, por la fecha 3 del torneo Apertura 2026.
Febrero 01, 2026 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
20260131_221234.jpg
Torneo Apertura
Ameliano logra su primer triunfo en el Apertura
Ameliano consiguió su primera victoria en el Apertura al imponerse por la mínima diferencia a Sportivo San Lorenzo.
Enero 31, 2026 10:15 p. m.
 · 
Redacción D10
20260131_200636.jpg
Torneo Apertura
Nacional golea y se afianza como líder
Nacional se hizo fuerte en el Arsenio Erico ante 2 de Mayo y encadenó su tercer triunfo al hilo para seguir más líder que nunca en el Apertura.
Enero 31, 2026 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más