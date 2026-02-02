Menú
02 feb. 2026
Torneo Apertura
Recoleta vs. Libertad: Paso a paso
Recoleta recibe en en el Ricardo Gregor a Libertad (18:00) en la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 02, 2026 04:49 p. m.
Por
Redacción D10
Recoleta recibe a Libertad en el estadio Ricardo Gregor del club Independiente de Campo Grande.
Recoleta
Libertad
Torneo Apertura
Redacción D10
