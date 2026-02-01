01 feb. 2026
Torneo Apertura

Olimpia logra una sufrida victoria ante Trinidense

Olimpia sudó la gota gorda para imponerse en el Defensores del Chaco a Sportivo Trinidense y convertirse en escolta del líder Nacional.

Febrero 01, 2026 07:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Adrián Alcaraz le dio la victoria a Olimpia.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Olimpia logró imponerse por 3-2 a Sportivo Trinidense en un partido bastante trabajado disputado en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 3 del torneo Apertura.

El partido tuvo su primera emoción a los 5 minutos por intermedio de Diego Melgarejo que desvió un pelotazo largo contra su propia portería. Insólita jugada que nació tras el envío del defensor Mateo Gamarra.

Trinidense apretó el acelerador y marcó el gol del empate a los 45 minutos por intermedio de Pedro Zarza, que ingresó al área y disparó con potencia al poste del portero Gastón Olveira que respondió de manera muy floja para el 1-1 en el compromiso.

En el segundo tiempo, Hugo Quintana marcó el 2-1 para el Decano sobre 59', pero Clementino González anotó la paridad 2-2 cuando transcurrían 73 minutos.

Cuando todo parecía encaminado para el empate apareció Adrián Alcaraz que le dio la agónica victoria de 3-2 a Olimpia a los 89 minutos. La asistencia fue de Hugo Quintana, la gran figura del partido.

Con esta victoria, Olimpia se convierte en el solitario escolta del líder Nacional con 7 unidades. Trinidense sufrió su primera derrota en el certamen, las dos primeras fechas había cosechado empates.

La próxima fecha, la cuarta del torneo Apertura, tendrá a Olimpia enfrentando al líder Nacional el domingo 8 de febrero a las 20:15 en el estadio Arsenio Erico. Trinidense visitará a Rubio Ñu en el clásico del barrio Santísima Trinidad el sábado 7 de febrero a las 18:00 en La Arboleda.

Redacción D10
