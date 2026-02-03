03 feb. 2026
Hugo Fernández a la espera de un diagnóstico favorable

Huguito Fernández salió a los 67' con signos de intenso en la zona de la rodilla después de una acción solitaria al ensayar un potente remate. En su reemplazo ingresó Marcelo Fernández. El traumatismo podría ser leve (esguince de rodilla), sin embargo se espera para una evaluación final.

Hugo Fernández salió lesionado a los 67' en el juego por la fecha 3 ante Recoleta, su equipo perdió por 2-1.

Hugo Fernández el futbolista de Libertad salió lastimado del partido ante Recoleta FC, después de un potente disparo en el cual sintió una molestia en la zona de la rodilla.
La acción se produjo alrededor de los 67 minutos de juego y en su reemplazo ingresó Marcelo Fernández.

Según los primeros diagnósticos la lesión podría ser un esguince de rodilla, teniendo afectado el ligamento colateral interno, en el menor de los casos. Sin embargo, Fernández tendrá que tomarse su tiempo para que la zona del golpe se desinflame y posteriormente se pueda dar a conocer el verdadero resultado definitivo.

Por otra parte, y tras concretarse la primera derrota del Gumarelo (resultado 2-1 vs. Recoleta) bajo la conducción de Francisco Chiqui Arce. “Fue un partido duro, un rival difícil. El primer tiempo fue muy parejo. En la complementaria pudimos estar en ventaja y podíamos haber ampliado. Pero ellos aprovecharon nuestra desconcentración para el empate y después pudieron dar vuelta el partido”, señaló el entrenador Arce, durante la rueda de prensa.

En cuanto al gramado del Ricardo Gregor el DT dijo: “Pensé que iba a ser peor pero estaba en perfectas condiciones. Pero fue evidente que ellos eran más prácticos en esta cancha”, finalizó.

