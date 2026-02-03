Cerro Porteño se impone a Luqueño y trepa en el Apertura

Cerro Porteño derrotó a Luqueño 2-0, en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura como local en La Nueva Olla.

Un tiempo le bastó al Ciclón para sacar la diferencia con los goles de Jorge Morel y Pablo “El Pirata” Vegetti, que de penal, anotó su primer tanto con el Azulgrana.

En la complementaria el local basó su dominio con la diferencia, insistiendo el Auriazul pero sin concreción para incomodar al ganador. En la próxima fecha, Cerro visitará Pedro Juan Caballero para enfrentar al 2 de Mayo (sábado 7, 20:15), mientras que Luqueño medirá a Ameliano el viernes 6 (18:00).