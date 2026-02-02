02 feb. 2026
Torneo Apertura

Choque de alto voltaje

Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño en La Nueva Olla, desde las 20:15, en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura 2026.

Febrero 02, 2026 07:33 a. m. • 
Por Redacción D10
cerro festejo_65399567.jpg

Promete mucha acción. Cerro Porteño con el apoyo de su gente recibe a Luqueño en compromiso por la tercera fecha del Apertura 2026.

Para el Azulgrana será el primer compromiso de la era de Blas Reguera como presidente de la institución de Barrio Obrero, reemplazando a Juan José Zapag y que estará al frente hasta la temporada 2029.

Cerro busca elevar su nivel de juego, luego de estrenarse con empate frente a Libertad, y vencer por 4-2 a San Lorenzo, pero sin mostrar predominio en ambos juegos, siendo superado por lapsos por los mencionados rivales.

El Ciclón tendrá variantes, ya que no contará con el lateral izquierdo Blas Riveros, siendo su reemplazante Guillermo Benítez, reformulando además su zona ofensiva, en donde tiene la obligación de aparecer el atacante Pablo Vegetti, que en un partido y medio disputado aún no pudo destacar con goles.

A su vez, el representativo auriazul, que arrancó con una victoria ante el 2 de Mayo por 2-1, en la segunda fecha tropezó contra Nacional por 1-2, pero mostrando rasgos de buen juego de la mano de Lucas Barrios que quiere pegar el salto de calidad para tomar protagonismo en el campeonato. El juego promete altas emociones en dos equipo de mucha tradición a nivel de protagonismo.

Cerro Porteño Sportivo Luqueño Torneo Apertura
Redacción D10
