02 feb. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño vs. Luqueño: Paso a paso

Cerro Porteño recibe en en la Nueva Olla a Luqueño (20:15) en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.

Febrero 02, 2026 05:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño y Luqueño se medirán en La Nueva Olla.

Cerro Porteño Luqueño Torneo Apertura
Redacción D10
