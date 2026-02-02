Rieder felicitó a su plantel pese a la caída

El presidente de Sportivo Trinidense, Norman Rieder habló con Fútbol a lo Grande después de la derrota 3-2 ante Olimpia, y en su evaluación destacó la entrega en el duelo y además explicó la razón por la cual Pedro Zarza, jugador a préstamo por parte del Decano, disputó el partido.

“Es más un pacto que otra cosa. Tenemos cinco jugadores de Olimpia en el club, dos de ellos de manera definitiva (Alan Cano y Ronald Cornet) y tres a préstamos por un año pero con porcentaje en caso de transferencia (Pedro Zarza, Tobías Morínigo y Fabrizio Barúja), todo esto mediante la transacción del defensor Juan Vera”, dijo Rieder. El mandamás afirmó que todos los futbolistas a préstamo del Franjeado podrán disputar los encuentros de Primera División. Sin embargo no podrán ser parte del juego por Copa Sudamericana. Recordemos que Triqui y Olimpia se medirán por un boleto a Fase de Grupos de la Suda.

“Para mí fue un partidazo, lastimosamente lo remamos de atrás ante un gran rival como el Olimpia. Fue un lindo marco de público dónde da gusto jugar, a pesar de que el hincha sea rival”. El titular además sostuvo que la derrota no opaca la gran labor de su equipo. “Trinidense hizo un gran esfuerzo. Demostró el prestigio de la marca Trinidense, nosotros no bajamos en ningún momento la intensidad el partido, nos ganaron sobre el final. Estoy muy orgulloso por la entrega de los jugadores”.

Triqui experimentó su primera derrota en el torneo, los anteriores encuentros habían culminado en paridad (Recoleta y Guaraní). Su próximo rival, en la jornada 4, será su eterno rival de barrio. El clásico de Santísima Trinidad ante Rubio Ñu, el sábado desde las 18:00, en el Martín Torres.