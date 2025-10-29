29 oct. 2025
Olimpia

Un momento difícil que fortalece la amistad entre Derlis y el Sargento

Mateo Gamarra visitó a Derlis González en São Paulo para darle su “apoyo emocional”. El 10 decano pasó por cirugía y ahora enfrenta periodo de recuperación de 4 meses.

Octubre 29, 2025 05:53 p. m. 
Por Redacción D10
derlis1.jfif

El Sargento presente. Derlis González posa con el equipo médico que le operó en Brasil.

Foto: Gentileza

Los amigos nunca abandonan en los malos momentos. Así lo demostró Mateo Gamarra, actual jugador del Cruzeiro de Brasil, quien el martes último visitó a Derlis González en el Hospital Sirio-Libanês para darle su apoyo emocional a su ex compañero en el Olimpia.

El Sargento no fue convocado para el partido del domingo y se compró un pasaje de Belo Horizonte a São Paulo para estar con su “amigo de corazón”.

“Me fui a mostrarle el apoyo de un amigo y hacerle llegar el saludo y cariño de la familia que siempre está atento por él y por su recuperación”, señaló ayer en charla con Fútbol a lo Grande por 1080 AM.

RETRIBUCIÓN. Gamarra entabló una gran amistad con el 10 decano en su etapa en Para Uno, en donde recibió respaldo incondicional de Derlis en momentos de dificultad.

”Es un gran amigo, yo le aprecio mucho. Es un tipo que siempre le ayuda a los más jóvenes. Cuando estuve en Olimpia él me ayudó muchísimo como jugador y como persona”, manifestó.

Mateo, que asistió al centro médico con Gustavo Gómez, no quiso profundizar sobre la lesión en específico. “En ese tema no me quería meter mucho, solo para ir a demostrarle el apoyo mío y de la familia, que recuerde que los amigos siempre están en los momentos difíciles”, sentenció.

La operación de González resultó un éxito. Ahora inicia un proceso de recuperación que tardará unos 4 meses.

EL DATO. 24/08/25 fue la fecha del último partido de Derlis, por la fecha 9 del Clausura. Olimpia perdió 2-0 ante General Caballero.

Olimpia Derlis González Mateo Gamarra
Redacción D10
