Un momento difícil que fortalece la amistad entre Derlis y el Sargento

Los amigos nunca abandonan en los malos momentos. Así lo demostró Mateo Gamarra, actual jugador del Cruzeiro de Brasil, quien el martes último visitó a Derlis González en el Hospital Sirio-Libanês para darle su apoyo emocional a su ex compañero en el Olimpia.

El Sargento no fue convocado para el partido del domingo y se compró un pasaje de Belo Horizonte a São Paulo para estar con su “amigo de corazón”.

“Me fui a mostrarle el apoyo de un amigo y hacerle llegar el saludo y cariño de la familia que siempre está atento por él y por su recuperación”, señaló ayer en charla con Fútbol a lo Grande por 1080 AM.

RETRIBUCIÓN. Gamarra entabló una gran amistad con el 10 decano en su etapa en Para Uno, en donde recibió respaldo incondicional de Derlis en momentos de dificultad.

”Es un gran amigo, yo le aprecio mucho. Es un tipo que siempre le ayuda a los más jóvenes. Cuando estuve en Olimpia él me ayudó muchísimo como jugador y como persona”, manifestó.

Mateo, que asistió al centro médico con Gustavo Gómez, no quiso profundizar sobre la lesión en específico. “En ese tema no me quería meter mucho, solo para ir a demostrarle el apoyo mío y de la familia, que recuerde que los amigos siempre están en los momentos difíciles”, sentenció.

La operación de González resultó un éxito. Ahora inicia un proceso de recuperación que tardará unos 4 meses.

EL DATO. 24/08/25 fue la fecha del último partido de Derlis, por la fecha 9 del Clausura. Olimpia perdió 2-0 ante General Caballero.