Cae lo de Tomás Rodríguez a Olimpia

El panameño Tomás Rodríguez está cerca de fichar por un grande de Costa Rica, en detrimento de Olimpia.

Por Redacción D10
Rodríguez finalmente jugará en Costa Rica.

Un giro inesperado se dio en el caso de Tomás Rodríguez, delantero panameño de Monagas de Venezuela, quien finalmente no vendría a Olimpia y terminaría fichando por el Saprissa de la Primera División de Costa Rica.

Según las informaciones, el jugador tenía la cabeza en el Decano, pero en las negociaciones se metió el Sporting San Miguelito de Panamá, dueño de la ficha del jugador, que habría aceptado una “mejor oferta” que la que fue propuesta por la institución franjeada.

“Me han dicho la siguiente frase. Han obligado al chico a ir al Saprissa, el dueño de San Miguelito ha decidido mandarlo al Saprissa”, expresó José Domínguez, periodista panameño, en conversaciones con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

