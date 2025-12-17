¿Por qué San Miguelito eligió a Saprissa?

José Domínguez, periodista panameño, conversó con Radio Monumental y explicó la situación que afecta a Tomás Rodríguez. El delantero quiere venir a Paraguay, pero el dueño de su pase quedó en “offside”.

Según comentó Domínguez en Radio Monumental, el Sporting San Miguelito de Panamá ya tenía un acuerdo verbal con el Saprissa de Costa Rica. Sin embargo, después llega la oferta de Olimpia por el ariete de 26 años.

El club buscó honrar “su palabra” y se decidió por optar por la propuesta costarricense, pero tanto el jugador como el entorno del mismo, preferían que juegue la siguiente temporada en el Decano atendiendo que representa una mejor vidriera, posibilidad de continuidad y jugar copa internacional el próximo año.

Domínguez no descarta aún la opción de Paraguay y dijo que está pendiente una conversación entre el presidente del San Miguelito y Tomás Rodríguez para tratar de destrabar la situación.