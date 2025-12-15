15 dic. 2025
Olimpia

El Sargento vuelve a la Villa

¡Confirmado! El zaguero Mateo Gamarra retorna a Olimpia en condición de préstamo por un año desde el Athletico Paranaense.

Diciembre 15, 2025 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
ACT_4700_38801426.JPG

De vuelta a casa. Mateo Gamarra retorna después de 2 años.

El Sargento se suma a los fichajes para la temporada 2026 en una zona en la que deberá cubrir el espacio dejado por Manuel Capasso.

La firma del vínculo se estaría realizando esta misma mañana. Recordemos que Gamarra emigró al fútbol brasileño en el 2024. Disputó esa temporada en el Paranaense y, posteriormente, en el 2025 fue cedido a préstamo al Cruzeiro. De esta manera, su retorno al Franjeado se da después de dos temporadas.

Sondeos. El futbolista peruano Ian Wisdom también se encuentra en la mira del Rey de Copas. Wisdom de 20 años de edad se desempeña como mediocampista en el Sporting Cristal desde el 2023.

El nuevo técnico, Pablo Vitamina Sánchez, arribaría mañana al país para iniciar los trabajos de pretemporada.

Olimpia Mateo Gamarra Mercado de Pases
Redacción D10
