El goleador del Barcelona que suena para Olimpia

Este día comenzó a sonar fuerte la posible contratación de Octavio Rivero, jugador del Barcelona de Guayaquil, a Olimpia. El periodista Christian Carrasco, en charla con el programa Fútbol a lo Grande, señaló que en Ecuador ya se está hablando del caso.

El comunicador sostuvo que “Olimpia ha preguntado por él” y que “está negociando”. El futbolista, entre torneos locales e internacionales marcó 12 tantos en la temporada 2025.

El periodista detalló que Octavio Rivero “tiene contrato vigente hasta mediados de 2027” y que hace poco, cuando Universidad de Chile lo quiso llevar, la entidad ecuatoriano pidió USD 3.000.000 porque “hay una cláusula millonaria”.

Añadió que hace poco se habló que el uruguayo no quería continuar en el club de Guayaquil, pero que luego salió a descartar eso. También apuntó que el Barcelona va a bajar su presupuesto para el próximo año y necesita ingreso.

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, conoce lo que puede Dar Octavio Rivero ya que antes de llegar al Decano, el técnico estuvo en el fútbol ecuatoriano donde el atacante milita desde mediados del 2024.