Es panameño, le anotó a Cerro y Olimpia lo traería

Tomás Rodríguez podría continuar su carrera en Olimpia. El club decano estaría interesado en el atacante de la Selección de Panamá que tiene muchas chances de disputar la Copa del Mundo 2026 y, como dato extra, ya sabe lo que significa marcarle a Cerro Porteño.

El delantero de selección panameña Tomas Rodríguez (26 años) está para ser nuevo jugador de #Olimpia



Jugando para Monagas de Venezuela le marcó un gol a #Cerro en la Olla Azulgrana #AM1080 pic.twitter.com/1W5yfRzloq — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) December 12, 2025

Al atacante de 26 años, últimamente en el Monagas de Venezuela, lo están ubicando en Olimpia para la temporada 2026. En esta campaña hizo 12 goles con la casaca del cuadro venezolano y uno de ellos fue frente a Cerro Porteño.

Tomás Rodríguez había celebrado un tanto en el ueno La Nueva Olla, por la Copa Libertadores. Fue el 0-1 transitorio del encuentro que acabó 3-1 a favor del Ciclón. El jugador debutó en el Alianza FC de su país en 2016, pasó por el Sporting y desde el 2024 vistió los colores del Monagas.