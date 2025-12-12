12 dic. 2025
Olimpia

Es panameño, le anotó a Cerro y Olimpia lo traería

Olimpia podría hacerse con los servicios de un delantero panameño que tiene chances de jugar el Mundial 2026. Además, el jugador le marcó a Cerro Porteño en Copa Libertadores.

Diciembre 12, 2025 06:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez, durante el juego ante Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Monagas

Tomás Rodríguez podría continuar su carrera en Olimpia. El club decano estaría interesado en el atacante de la Selección de Panamá que tiene muchas chances de disputar la Copa del Mundo 2026 y, como dato extra, ya sabe lo que significa marcarle a Cerro Porteño.

Al atacante de 26 años, últimamente en el Monagas de Venezuela, lo están ubicando en Olimpia para la temporada 2026. En esta campaña hizo 12 goles con la casaca del cuadro venezolano y uno de ellos fue frente a Cerro Porteño.

Tomás Rodríguez había celebrado un tanto en el ueno La Nueva Olla, por la Copa Libertadores. Fue el 0-1 transitorio del encuentro que acabó 3-1 a favor del Ciclón. El jugador debutó en el Alianza FC de su país en 2016, pasó por el Sporting y desde el 2024 vistió los colores del Monagas.

Olimpia Monagas
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sebastián Lentinelly
Olimpia
Sebastián Lentinelly llegará este jueves al país
El arquero del Liverpool charrúa, Sebastián Lentinelly, estará en Paraguay el jueves para convertirse en nuevo jugador de Olimpia.
Diciembre 09, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
aleee.jpg
Olimpia
Los cinco refuerzos confirmados de Olimpia
Ya son cinco los refuerzos confirmados de Olimpia para la temporada 2026.
Diciembre 07, 2025 03:14 p. m.
Lentinelly.jpg
Olimpia
El nuevo arquero de Olimpia
Olimpia reforzará la portería de cara a la temporada 2026 para darle competencia al uruguayo Gastón Olveira.
Diciembre 04, 2025 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Abreu
Olimpia
Luis Abreu: “Espero tener más minutos el año próximo”
Luis abreu, delantero de Olimpia, hizo el balance de su año en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.
Diciembre 04, 2025 04:54 p. m.
 · 
Redacción D10
maan.jpg
Olimpia
Manuel Capasso tiene nuevo club
El defensor argentino Manuel Capasso no continuará en Olimpia y ya tiene nuevo equipo.
Diciembre 03, 2025 01:56 p. m.
jdnfksd - copia - copia.jfif
Olimpia
Ni tan lejos, ni tan cerca: 23 años de la final Intercontinental
Como legítimo campeón de América, el Decano emprendía el viaje con toda la fe puesta en un épico choque de centenarios ante los temibles galácticos.
Diciembre 03, 2025 01:41 p. m.
Carga Más