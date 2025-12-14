Balbuena es otra pretensión decana

El futbolista polifuncional zurdo, Axel Balbuena quien fue mundialista con la Albirroja Sub 20, tendría todo acordado para ser nuevo jugador de Olimpia para el próximo año.

Solo faltaría definir algunos detalles con Lanús de Argentina, su actual club, para que se concrete el pase del futbolista que tiene actualmente 19 años de edad.

Sobre este punto, habló con Fútbol a lo Grande (1080 AM) el coordinador de las selecciones formativas de la APF Elvio Paolorosso, y se refirió a la posible llegada de Balbuena al Franjeado.

“Axel Balbuena es muy buen jugador, me pone contento saber que Olimpia lo quiere, tiene un futuro bárbaro y lo conocemos muy bien de la selección menor. Nosotros veníamos haciendo el seguimiento. Él es muy disciplinado, serio y responsable”, expresó.

Paolorosso fue más allá y manifestó que todos los futbolistas de la Selección Nacional Sub 20 están capacitados para jugar en la Primera División.

“Los chicos que están en Sub 20 pueden jugar en Primera División. Todos tienen esa capacidad y siempre estamos instando a los dirigentes a recurrir a estos jóvenes. En el caso de Axel, él ya tuvo su paso en la Selección Nacional en la era de Aldo Bobadilla”, puntualizó.