15 dic. 2025
Olimpia

Olimpia: Tomás Rodríguez podría llegar el martes

Según informaciones periodísticas, el delantero panameño Tomás Rodríguez, en el mejor de los casos, estaría llegando el martes al país para sumarse al Olimpia.

Diciembre 15, 2025 11:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez está para reforzar la ofensiva de Olimpia.

Foto: Gentileza - Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez fue el elegido por Olimpia para reforzar la ofensiva decana y de acuerdo con Raúl Ochoa, periodista panameño, el jugador podría llegar al país el martes si se terminan algunos detalles contractuales.

En principio, a más tardar, el comunicador dijo que el atacante estaría en Paraguay antes del jueves. No obstante, en charla con el programa Fútbol a lo Grande, mencionó que “si hoy arreglan y terminan de ubicar los vuelos, podría llegar mañana”.

En Panamá ven con buenos ojos el salto que dará Tomás Rodríguez, quien en la última temporada estuvo en el Monagas de Venezuela, y que se perfila para estar en la Copa del Mundo con su selección.

El periodista confía en que el ariete “va a callar bocas en los próximos meses” y resaltó que tiene un buen físico que le ayudaría a adaptarse rápido al fútbol paraguayo.

Redacción D10
