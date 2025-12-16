16 dic. 2025
Olimpia

Pruebas médicas para los trabajos de pretemporada

Con el entrenador Pablo Vitamina Sánchez a la cabeza, el plantel principal del club Olimpia arranca hoy con los trabajos de pretemporada apuntando al 2026.

Diciembre 16, 2025 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
pabbbe.jpg

Pablo Vitamina Sánchez, DT de Olimpia.

Foto: Olimpia Media

Los jugadores se presentarán en la Villa para las pruebas médicas pertinentes para luego comenzar a trabajar en campo hasta el 23 de diciembre.

Luego tendrán dos días de descanso por Navidad y volverán a la actividad del 26 al 30 de diciembre, para luego retomar el 2 de enero de forma ininterrumpida.

En cuanto a refuerzos, cinco serían los confirmados hasta el momento: Sebastián Lentinelly, arquero charrúa del Liverpool de Uruguay; el lateral derecho Raúl Cáceres, del Vitória; Mateo Gamarra, últimamente en el Cruzeiro de Brasil; Alejandro Silva, ex Deportivo Recoleta y José Florentín, volante de Central Córdoba de Argentina. Podrían sumarse dos o tres más.

Olimpia Pablo Sánchez Pretemporada
Redacción D10
