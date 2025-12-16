Arrancan los trabajos en la Villa Olimpia

Después de un 2025 pobre, Olimpia arrancó los preparativos con miras a la temporada 2026 en la que esperan mejorar lo hecho en la campaña reciente. Durante la mañana de este martes, los futbolistas se presentaron en la Villa Olimpia para las pruebas médicas.

Tras esto, el plantel activará en campo hasta el 23 de diciembre y tendrán dos días de descanso por Navidad. Volverán a activar del 26 al 30 de diciembre y se presentarán de nuevo el 2 de enero ya de manera ininterrumpida.

Posteriormente se iniciará la etapa de amistosos, con algunos clubes locales y también está el torneo veraniego que se desarrollará en Brasil por la Vitoria Cup.