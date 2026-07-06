Así fue el recibimiento a la Albirroja

La Selección Paraguaya regresó al país luego de su participación en la Copa del Mundo 2026 y fue recibida con el cariño y el reconocimiento de toda una nación. Entre aplausos, banderas y un ambiente de fiesta, jugadores, cuerpo técnico e integrantes de la delegación compartieron con la afición un emotivo reencuentro que reflejó el orgullo de representar al Paraguay en la máxima cita del fútbol.

Más allá de los resultados, el regreso dejó en evidencia la unión entre el equipo y su gente. La ilusión sigue intacta y el compromiso de continuar construyendo una selección competitiva renueva la esperanza de todo un país.

El publico presente pidió que Gustavo Alfaro continue como entrenador de la Selección Paraguaya al grito de: “que se quede”, algo que generó un entusiasmo tremendo.

También habló Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya y destacó. “Estamos orgullosos de ser paraguayos y el mensaje que dejo es que un paraguayo nunca se rinde”, aseguró.

De esta manera se cierra un ciclo de lo que fue el regreso de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo. Ahora a descansar y volver más fuertes para los próximos desafíos.