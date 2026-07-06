06 jul. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro seguirá al frente de la Albirroja

Gustavo Alfaro ya habría tomado la decisión de continuar al frente de la Selección Paraguaya y se lo habría comunicado al plantel de jugadores.

Julio 06, 2026 01:51 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

JEWEL SAMAD/AFP

La continuidad de Gustavo Alfaro como director técnico de la Selección Paraguaya está prácticamente encaminada. De acuerdo con la información publicada por Fútbol a lo Grande, existe un 90% de probabilidades de que el estratega argentino permanezca al frente de la Albirroja de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.

Incluso, el entrenador ya habría comunicado su decisión a la mayoría de los futbolistas del plantel, una señal clara de que el proyecto iniciado tras su llegada tendría continuidad luego de la destacada participación de Paraguay en la Copa del Mundo 2026.

Si bien tras la eliminación mundialista Alfaro había manifestado públicamente que necesitaba unos días para descansar y reflexionar sobre su futuro, todo indica que las conversaciones avanzaron de manera positiva y su permanencia estaría prácticamente asegurada.

La confirmación oficial podría darse en las próximas horas, lo que significaría una excelente noticia para la Asociación Paraguaya de Fútbol y para un grupo de jugadores que encontró en Alfaro un líder capaz de devolverle protagonismo internacional a la selección.

De concretarse, el técnico continuará al mando del proceso con la mira puesta en la Copa América 2028 y la preparación del equipo para la Copa del Mundo 2030.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
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