Orlando Gill revela el mensaje que recibió de Thibaut Courtois

Orlando Gill sigue disfrutando de las repercusiones que dejó su extraordinaria actuación con la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo 2026 y con toda humildad recibió a los medios en su domicilio horas después de llegar al país. El arquero, una de las grandes figuras del certamen, reveló que recibió un inesperado mensaje de uno de los mejores guardametas del mundo: Thibaut Courtois.

“Me sorprendió. Entré a ver si era verdaderamente su perfil. Charlamos un poco, me felicitó. Le dije que me gustaría enfrentarlo alguna vez y me respondió que cuando vuelva a España me mandaría una camiseta suya”, contó emocionado el portero guaraní.

Gil fue elegido en dos oportunidades como el Mejor Jugador del Partido durante el Mundial, un reconocimiento que considera uno de los momentos más importantes de su carrera. “Salir dos veces MVP en un Mundial es para mí un logro muy importante en mi carrera”, expresó.

El arquero también valoró el desempeño colectivo de la Albirroja durante la competencia. “La Selección Paraguaya es una rival muy competitiva. Lo demostramos contra Alemania y Francia”, afirmó, destacando el nivel mostrado por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

A sus 26 años, el guardameta reconoció que todo ocurrió demasiado rápido. “Mi carrera fue algo muy rápido. En menos de dos años estar en un Mundial y ser titular a mi corta edad es algo increíble”, sostuvo.

Gill no dudó en agradecer el respaldo recibido dentro de la Selección. “El profe Gustavo Alfaro y Justo Villar me dieron toda la confianza”, señaló. También destacó el gran ambiente que existe entre los arqueros del plantel: “En la Selección siempre hubo una competencia sana. Siempre voy a estar agradecido por el apoyo de Gastón Olveira y Gatito Fernández”.

Uno de los momentos inolvidables del Mundial fue la definición por penales ante Alemania en la que se convirtió en héroe. “Estaba 100% seguro de que una iba a atajar; por suerte atajé dos”, recordó con confianza.

Detrás del éxito, Gill también recordó los momentos más difíciles de su vida. “Me tocó batallar mucho. Yo la pasé mal en el hospital con mi hijo, cosas que no se las deseo a nadie. Tuve que vender una remera que me dolió dar, pero por suerte se la di a un amigo que me dijo que me la iba a guardar”. Sobre esa decisión explicó: “Jugábamos juntos, lo conozco y nos ayudamos mutuamente, por eso se la di a él”.

El impacto de su rendimiento mundialista también se reflejó fuera de la cancha. “Pido disculpas a los que no pude responder. Me explotaron los mensajes y cuesta responder a todos”, comentó entre risas.

En cuanto a su futuro profesional, reconoció que ya existen sondeos, aunque todavía no hay definiciones. “Me dijeron que hay, pero hasta ahora nada concreto”, indicó. No obstante, se mostró optimista gracias al trabajo de su representante, el exdelantero argentino Javier Saviola. “Está muy emocionado por el Mundial que hice. Tiene muchos lugares donde podría entrar”, concluyó.

Tras un Mundial inolvidable, Orlando Gill no solo se ganó el reconocimiento del fútbol paraguayo, sino también el respeto de referentes internacionales como el portero belga Thibaut Courtois, mientras su nombre comienza a sonar con fuerza para dar el salto al fútbol europeo.