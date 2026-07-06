Emotivo recibimiento para Alexandro Maidana

Tras su participación con la Albirroja en la Copa del Mundo 2026, el lateral izquierdo Alexandro Maidana regresó a Paraguay y vivió un momento cargado de emoción al reencontrarse con la comunidad educativa que lo vio crecer.

El defensor fue recibido con todos los honores en la Escuela Básica N.º Dr. Ezequiel González Alcina, de la ciudad de Atyrá, donde alumnos, docentes y directivos le brindaron un cálido homenaje en reconocimiento a su destacada trayectoria y por representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.

Con aplausos, banderas paraguayas y muestras de cariño, Maidana compartió un emotivo momento con los estudiantes, quienes celebraron el regreso de uno de los hijos ilustres de la institución. El futbolista agradeció el recibimiento y recordó con emoción sus años de formación en la escuela, destacando la importancia de la educación y el esfuerzo para alcanzar los sueños.

El reconocimiento refleja el orgullo de toda la comunidad de Atyrá por el logro de Maidana, quien se convirtió en un ejemplo para las nuevas generaciones al vestir la camiseta de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026.