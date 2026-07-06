Juan José Cáceres: “Vamos a volver más fuertes”

“Quedamos afuera de la Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo hasta el final. Este grupo dejó el alma en cada partido y representó estos colores con orgullo”, escribió el lateral albirrojo, reflejando el sentir de un equipo que luchó hasta el último minuto por mantenerse con vida en el certamen.

El futbolista también agradeció el respaldo incondicional de los hinchas paraguayos, quienes acompañaron a la Albirroja durante toda la competición. “Gracias a toda la gente que estuvo acompañando, alentando y creyendo en nosotros en cada momento. Su apoyo se sintió siempre”, expresó.

Lejos de quedarse en la frustración por la eliminación ante Francia, Cáceres dejó en claro que el objetivo es seguir construyendo sobre lo realizado y mirar hacia los próximos desafíos con optimismo. “Esto no termina acá, seguimos creciendo y vamos a volver más fuertes”, cerró el defensor, convencido de que esta generación aún tiene mucho camino por recorrer.