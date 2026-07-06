06 jul. 2026
Selección Paraguaya

Juan José Cáceres: “Vamos a volver más fuertes”

Tras la eliminación de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo 2026, el defensor Juan José Cáceres rompió el silencio con un sentido mensaje dirigido a la afición, en el que destacó la entrega del plantel y dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro.

Julio 06, 2026 10:10 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Juan José Cáceres, defensor de la Albirroja peleando una pelota con Barcola de Francia. (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

AL BELLO/Getty Images via AFP

“Quedamos afuera de la Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo hasta el final. Este grupo dejó el alma en cada partido y representó estos colores con orgullo”, escribió el lateral albirrojo, reflejando el sentir de un equipo que luchó hasta el último minuto por mantenerse con vida en el certamen.

El futbolista también agradeció el respaldo incondicional de los hinchas paraguayos, quienes acompañaron a la Albirroja durante toda la competición. “Gracias a toda la gente que estuvo acompañando, alentando y creyendo en nosotros en cada momento. Su apoyo se sintió siempre”, expresó.

Lejos de quedarse en la frustración por la eliminación ante Francia, Cáceres dejó en claro que el objetivo es seguir construyendo sobre lo realizado y mirar hacia los próximos desafíos con optimismo. “Esto no termina acá, seguimos creciendo y vamos a volver más fuertes”, cerró el defensor, convencido de que esta generación aún tiene mucho camino por recorrer.

Juan José Cáceres Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay
Selección Paraguaya
José Luis Chilavert: “Han caído con dignidad”
El paraguayo elegido tres veces Mejor Portero del Mundo, José Luis Chilavert, dejó un mensaje en redes sociales para destacar lo hecho por los jugadores de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo: “Han caído con dignidad”.
Julio 05, 2026 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Matías Galarza
Selección Paraguaya
Matías Galarza, al borde de las lágrimas
Matías Galarzar, con los ojos llorosos, habló en zona mixta y no pudo ocultar su tristeza por la eliminación de Paraguay de la Copa del Mundo.
Julio 05, 2026 11:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Maurício
Selección Paraguaya
Maurício tras la eliminación de Paraguay: “Morimos de pie”
Después de la eliminación paraguaya de la Copa del Mundo 2026, Maurício aseveró: “Si no podíamos ganar el partido íbamos a morir y creo que morimos de pie”.
Julio 05, 2026 10:30 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay francia
Selección Paraguaya
Paraguay, sin amonestados después del “juego sucio”
En el Francia-Paraguay del sábado, los únicos que fueron amonestados fueron los europeos. Ningún jugador de la Albirroja recibió la tarjeta amarilla durante el encuentro que varios lo calificaron de “juego sucio”.
Julio 05, 2026 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre su continuidad?
El entrenador argentino Gustavo Alfaro afirmó este sábado que el fútbol paraguayo necesita que “la espuma baje”, para significar que los directivos y él necesitan tiempo para asimilar la eliminación del Mundial a manos de Francia en la fase de octavos de final.
Julio 05, 2026 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Me voy con la tranquilidad de que vinimos a competir”
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, destacó que se marcha del Mundial con la satisfacción de que la Albirroja compitió en la máxima cita futbolística del planeta y sobre su futuro manifestó que deberá conversar con su familia.
Julio 04, 2026 10:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más