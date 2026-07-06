06 jul. 2026
Selección Paraguaya

Diego Gómez, recibido como un ídolo en San Juan Bautista

El mediocampista Diego Gómez fue recibido con una multitudinaria y emotiva bienvenida en su ciudad natal, San Juan Bautista, Misiones, tras su participación con la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo 2026.

Julio 06, 2026 01:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Diego Gómez, mediocampista de la Albirroja.

Rodeado del cariño de familiares, amigos y vecinos, el futbolista Diego Gómez no ocultó su emoción y expresó el enorme orgullo que siente por haber representado tanto a su ciudad como al país en la máxima cita del fútbol mundial. Además, agradeció el cálido recibimiento que le brindó la comunidad que lo vio crecer.

Durante su bienvenida, Gómez destacó el compromiso del plantel albirrojo a lo largo del certamen y aseguró que el equipo dejó en alto la tradicional “garra guaraní”, entregándose al máximo en cada partido para defender los colores de Paraguay.

El regreso de Diego Gómez se convirtió en una verdadera fiesta para San Juan Bautista, que celebró con orgullo el logro de uno de sus hijos más destacados y le reconoció el esfuerzo realizado en el Mundial 2026.
Diego Gómez fue recibido como un ídolo en su ciudad natal. Video: Vanessa Rodriguez.

Diego Gómez Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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