Diego Gómez, recibido como un ídolo en San Juan Bautista

Rodeado del cariño de familiares, amigos y vecinos, el futbolista Diego Gómez no ocultó su emoción y expresó el enorme orgullo que siente por haber representado tanto a su ciudad como al país en la máxima cita del fútbol mundial. Además, agradeció el cálido recibimiento que le brindó la comunidad que lo vio crecer.

Durante su bienvenida, Gómez destacó el compromiso del plantel albirrojo a lo largo del certamen y aseguró que el equipo dejó en alto la tradicional “garra guaraní”, entregándose al máximo en cada partido para defender los colores de Paraguay.

El regreso de Diego Gómez se convirtió en una verdadera fiesta para San Juan Bautista, que celebró con orgullo el logro de uno de sus hijos más destacados y le reconoció el esfuerzo realizado en el Mundial 2026.