06 jul. 2026
Copa del Mundo

Paso a paso: Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos y Bélgica vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo, pero esta vez envuelto en polémica por la llamativa suspensión de la tarjeta roja a la estrella norteamericana Folarin Balogun. Seguí el paso a paso:

Julio 06, 2026 07:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Estados Unidos
Redacción D10
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