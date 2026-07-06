Paso a paso: Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos y Bélgica vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo, pero esta vez envuelto en polémica por la llamativa suspensión de la tarjeta roja a la estrella norteamericana Folarin Balogun. Seguí el paso a paso:
Estados Unidos y Bélgica vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo, pero esta vez envuelto en polémica por la llamativa suspensión de la tarjeta roja a la estrella norteamericana Folarin Balogun.
El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, elogió el gran corazón de sus jugadores y consideró que gracias a eso, el equipo venció a México y se clasificó para los cuartos de final del Mundial.
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se escudó en la estadística para explicar la razón por la cual Vinícius Júnior no tiró el penal que falló Bruno Guimarães, determinante para la eliminación de la Canarinha en los octavos del Mundial 2026 contra Noruega.