06 jul. 2026
Selección Paraguaya

Robert Harrison confirma que Paraguay disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

Aunque Paraguay ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Mundo 2030 por ser uno de los países anfitriones, la Selección Nacional participará igualmente de las Eliminatorias Sudamericanas. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.

Julio 06, 2026 11:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Robert Harrison

Robert Harrison, presidente de la APF.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya no quedará al margen del proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030. Pese a contar con el boleto asegurado por su condición de país anfitrión junto a otros organizadores del certamen, la Albirroja competirá en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La confirmación fue realizada por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison en charla con Va con onda con Luis Bareiro, quien aseguró que Paraguay formará parte del torneo clasificatorio de la Conmebol, manteniendo así la competencia oficial durante el ciclo mundialista. “Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados, pero vamos a jugar por una posición en un futuro torneo contra los europeos”, aseguró.

De esta manera, el combinado nacional continuará enfrentando a las demás selecciones sudamericanas en un certamen que servirá para sostener el ritmo competitivo del equipo y llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo 2030, donde ya tiene asegurada su participación por ser anfitrión.

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Redacción D10
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