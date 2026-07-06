Robert Harrison confirma que Paraguay disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

La Selección Paraguaya no quedará al margen del proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030. Pese a contar con el boleto asegurado por su condición de país anfitrión junto a otros organizadores del certamen, la Albirroja competirá en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La confirmación fue realizada por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison en charla con Va con onda con Luis Bareiro, quien aseguró que Paraguay formará parte del torneo clasificatorio de la Conmebol, manteniendo así la competencia oficial durante el ciclo mundialista. “Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados, pero vamos a jugar por una posición en un futuro torneo contra los europeos”, aseguró.

De esta manera, el combinado nacional continuará enfrentando a las demás selecciones sudamericanas en un certamen que servirá para sostener el ritmo competitivo del equipo y llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo 2030, donde ya tiene asegurada su participación por ser anfitrión.