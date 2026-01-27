27 ene. 2026
Olimpia

Trovato respondió las declaraciones de Zapag: “Sigue el lloro”

Este día, el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, dijo que se tuvo “varios campeonatos amañados” y el extitular de Olimpia, Marco Trovato, salió al cruce: “Sigue el lloro”.

Enero 27, 2026 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Marco Trovato

Investigación. Los contratos de la era Trovato, bajo lupa.

Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, dijo este día que “tuvimos varios campeonatos amañados mientras estaba recordando sus discrepancias con respecto al arbitraje paraguayo. Y posteriormente tocó el tema de la investigación que realizó la FIFA al entonces presidente de Olimpia, Marco Trovato.

El extitular franjeado no tardó en responder. En la red social X, Marco Trovato citó la publicación en la cual están las palabras de Juan José Zapag y escribió: “¿Sigue el (emoji de llanto) seis años después?”.

Durante la presidente de Marco Trovato, Olimpia conquistó cinco títulos en la liga paraguaya y su mandato acabó abruptamente debido a que el Comité Disciplinario de la FIFA lo sancionó por intento de manipulación de partidos. Además de una multa económica, fue inhabilitarlo de por vida.

Olimpia Marco Trovato Juan José Zapag Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Sánchez
Olimpia
Sánchez destacó el apoyo de la hinchada de Olimpia
El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, resaltó el aporte de la hinchada decana ante Guaraní: “La gente fue fundamental para lograr lo que logramos”.
Enero 26, 2026 06:48 a. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Olimpia
Olimpia tiene las puertas abiertas para Tonny Sanabria
Consciente de que traerlo ahora es imposible, Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia le dejó en claro a Antonio Sanabria que “las puertas del club están abiertas”.
Enero 23, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Vitmina Sánchez.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez se juega por su sistema táctico
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, brindó una conferencia de prensa y reiteró que se siente satisfecho con su sistema táctico de cara al inicio del torneo Apertura.
Enero 23, 2026 01:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro
Olimpia
Adam Bareiro a Olimpia “está difícil”
El retorno de Adam Bareiro a Olimpia “está difícil”, manifestó el presidente del club, Rodrigo Nogués.
Enero 23, 2026 12:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Silva
Olimpia
Los 12 refuerzos de Olimpia costaron menos de USD 1.000.000
El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, indicó que el mercado de pases que están llevando a cabo al club le costó menos de USD 1.000.000.
Enero 23, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
20260123_083135.jpg
Olimpia
Gustavo Alfaro visitó la práctica de Olimpia
El técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, visitó el entrenamiento de Olimpia y hubo un saludo muy especial con Gastón Olveira.
Enero 23, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más