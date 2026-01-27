Trovato respondió las declaraciones de Zapag: “Sigue el lloro”

Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, dijo este día que “tuvimos varios campeonatos amañados” mientras estaba recordando sus discrepancias con respecto al arbitraje paraguayo. Y posteriormente tocó el tema de la investigación que realizó la FIFA al entonces presidente de Olimpia, Marco Trovato.

Sigue el 😭 6 años después ? 🏆🏆🏆🏆 https://t.co/fRYUokcnn5 — Marco Trovato (@MarcoTrovatoV) January 27, 2026

El extitular franjeado no tardó en responder. En la red social X, Marco Trovato citó la publicación en la cual están las palabras de Juan José Zapag y escribió: “¿Sigue el (emoji de llanto) seis años después?”.

Durante la presidente de Marco Trovato, Olimpia conquistó cinco títulos en la liga paraguaya y su mandato acabó abruptamente debido a que el Comité Disciplinario de la FIFA lo sancionó por intento de manipulación de partidos. Además de una multa económica, fue inhabilitarlo de por vida.