01 feb. 2026
Olimpia

Pablo Vitamina Sánchez: “Debemos mejorar”

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, se mostró muy autocrítico tras la victoria de su equipo por 3-2 ante Sportivo Trinidense.

Febrero 01, 2026 09:32 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-01 at 19.06.29.jpeg

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

Foto: Dani Duarte - ÚH

El técnico franjeado Pablo Vitamina Sánchez expuso su autocrítica en conferencia de prensa pese al triunfo, ajustado, de su equipo por 3-2 ante Trinidense en el estadio Defensores del Chaco.

El técnico Pablo Vitamina Sánchez habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del partido. “Ganar es muy lindo, me gustaron los primeros 25 minutos del primer tiempo y no me gustaron los últimos 20. Lo peor que puede hacer un equipo es bajar un cambio”, comenzó diciendo.

Siguiendo su línea autocrítica, Vitamina es consiente que su equipo puede dar más. “Debemos mejorar, cometimos muchos errores”, sintetizó.

Consultado sobre el aliento de la hinchada que hoy volvió a copar el estadio Defensores del Chaco, Vitamina alabó al público franjeado. “La gente es un plus”, destacó.

Por último habló de la puja por el carril izquierdo entre Aníbal Chalá y Alan Rodríguez. “Están parejos Chalá y Alan”, sentenció.

Olimpia suma 7 puntos en la clasificación y es escolta del certamen. La próxima fecha visitará a Nacional en juego a disputarse el domingo 8 de febrero a las 20:15 en el estadio Arsenio Erico.

Redacción D10
