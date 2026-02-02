02 feb. 2026
Olimpia

Rodrigo Nogués valora el inicio de Olimpia

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, hizo un balance positivo del arranque que tuvo el Decano en el torneo Apertura.

Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia.

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, conversó este lunes con Urbana al Máximo por Radio Urbana 106.9 FM en el día después de lo que fue la victoria de la institución sobre Sportivo Trinidense por la tercera jornada del torneo Apertura 2026. El mandamás valoró positivamente el desempeño del equipo que se encuentra en la parte alta de la tabla.

“Contento por este inicio. La victoria de ayer fue muy trabajada. Para los que no son de Olimpia y Trinidense fue un partidazo, para nosotros un partido que nos mantuvo en vilo hasta el final. Lindo espectáculo y el equipo cierra esta semana con 7 de 9 puntos”, comenzó diciendo Nogués.

“Haciendo un análisis de este inicio, considerando como terminamos el año pasado y el fuste de estos rivales (Guaraní, 2 de Mayo y Trinidense), vimos cosas positivas, hay mucho para mejorar, pero creo que arrancamos bien para lo que se viene. Mejorar con la victoria es más fácil”, agregó.

MÉRITO. Nogués resaltó el respaldo que vienen teniendo por parte de la hinchada en los partidos de local, en donde jugaron con un marco importante. Mencionó que hace tiempo no veían un entusiasmo general que no hace otra cosa que obligar a redoblar los esfuerzos

