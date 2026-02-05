05 feb. 2026
Olimpia

Olimpia: La situación médica de Richard Sánchez

Olimpia ofreció un informe acerca de tres futbolistas, entre ellos, el volante Richard Sánchez que llegó como refuerzo para esta temporada. Lucas Morales pasará por el quirófano.

Febrero 05, 2026 12:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Richard Sánchez

Richard Sánchez todavía no tuvo minutos desde que llegó a Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Este jueves, el club Olimpia dio a conocer la situación médica de sus lesionados y en ella figura el volante que llegó como refuerzo: Richard Sánchez.

“El jugador está en una fase de readaptación de fatiga muscular presentada en los gemelos de ambas piernas, diagnosticada en su evaluación inicial. Cumple el protocolo de forma satisfactoria para ingresar a las actividades con el grupo”, señala el informe acerca del jugador de 29 años que aún no pudo debutar.

Por otra parte, la entidad franjeada aseveró que el uruguayo Lucas Morales pasará por el quirófano: “El jugador padece una hernia inguinal bilateral. Se recomienda tratamiento quirúrgico”.

Con relación a Derlis González, el club sostuvo que “está en su tercer mes post operatorio. Cumple con el protocolo de rehabilitación y con las recomendaciones del cirujano tratante. Su evolución es satisfactoria.

Olimpia Richard Sánchez Derlis González Lucas Morales
Redacción D10
