04 feb. 2026
Richard Ortiz se acerca a las 500 batallas con Olimpia

Richard Ortiz “es el corazón y el alma del equipo”, dijo Rodrigo Nogués.

Por Redacción D10
Referente máximo. Richard Ortiz debutó con la franja azabache en agosto de la temporada 2009.

Richard Ortiz, máximo referente de Olimpia, está próximo a completar 500 presentaciones con la camiseta franjeada que empezó a defender desde el 2009. Toluca de México y Libertad interfirieron en su momento su estadía en Para Uno, aunque el histórico “6” siempre volvió rápido a Para Uno, su lugar en el mundo.

“Le faltan 14 para cumplir 500 partidos con Olimpia. Es el termómetro, el corazón, el alma del equipo. Realmente estoy muy contento por este inicio que tuvo, por estos tres partidos que le tocó jugar”, alabó el presidente Rodrigo Nogués en charla con Urbana al Máximo (106.9 FM).

“Demostró por qué es el capitán del Olimpia, por qué sus compañeros confían tanto en él, en la incidencia que tiene en el grupo, ese deseo innegociable de ganar, de tener a la institución siempre primero antes que a él”, agregó el dirigente franjeado.

Superado solamente por otra leyenda del club decano como Ever Almeida, el mediocampista de 35 años, nacido en Villa Ygatimí (Canindeyú), goza del aprecio total de los directivos. “El día a día con Richard es fantástico, la manera en que se da todo por el Olimpia”, sentenció.

CIFRAS. 486 partidos oficiales tiene con Olimpia el mediocampista Richard Ortiz. Debutó el 23 de agosto del 2009. 47 superclásicos jugados tiene Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia. Tiene 6 goles marcados contra el Ciclón.

