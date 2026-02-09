Destacan paso de Joshua a Mercedes

“Es merecido. Es un tipazo. Además de ser un gran piloto, es una gran persona. Es muy fuerte a la hora de correr. Tuvo carreras en donde hizo grandes remontadas. Sin dudas será este año uno de los candidatos”, afirmó.

Joshua Dürksen no para en su objetivo de llegar a la Fórmula Uno. En su última charla con la prensa, el guaraní utilizó la comparación futbolística para dimensionar este paso en su carrera.

“Vamos directo, en términos paraguayos, entré a Olimpia y estoy en la Reserva, es un gran cargo y una gran responsabilidad. Estoy demasiado feliz de esta oportunidad que me abrirá muchas puertas. El tener esta experiencia de trabajar con un equipo como Mercedes es invaluable”, señaló a ESPN.