09 feb. 2026
Destacan paso de Joshua a Mercedes

El corredor argentino Nicolás Varrone, de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR), destacó el paso de su colega paraguayo a Mercedes como “Piloto de Desarrollo”.

Febrero 09, 2026 08:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen, piloto paraguayo.

“Es merecido. Es un tipazo. Además de ser un gran piloto, es una gran persona. Es muy fuerte a la hora de correr. Tuvo carreras en donde hizo grandes remontadas. Sin dudas será este año uno de los candidatos”, afirmó.

Joshua Dürksen no para en su objetivo de llegar a la Fórmula Uno. En su última charla con la prensa, el guaraní utilizó la comparación futbolística para dimensionar este paso en su carrera.

“Vamos directo, en términos paraguayos, entré a Olimpia y estoy en la Reserva, es un gran cargo y una gran responsabilidad. Estoy demasiado feliz de esta oportunidad que me abrirá muchas puertas. El tener esta experiencia de trabajar con un equipo como Mercedes es invaluable”, señaló a ESPN.

Redacción D10
Carga Más