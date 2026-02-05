Vitamina apuesta al doble 9 para el domingo

El plantel principal del club Olimpia continúa con los trabajos apuntando al compromiso clave del domingo ante el puntero Nacional en el Arsenio Erico desde las 20:30.

Para dicho compromiso, Pablo Vitamina Sánchez, DT franjeado, dejaría atrás el 4-3-3 que utilizó en las primeras fechas y apostaría al 4-2-2, con Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz comandando el ataque.

Otros cambios se darían en la defensa. Raúl Cáceres, tras su expulsión en la fecha 1, cumplió con las fechas de suspensión y retornará al puesto de lateral derecho, mientras que por izquierda reaparecerá Alan Rodríguez en lugar del ecuatoriano Aníbal Chalá.

La duda pasa por definir quién será el acompañante de Mateo Gamarra en la zaga central: Juan Vera o Gustavo Vargas. Otra novedad importante es que, con este cambio de sistema táctico, el juvenil Eduardo Delmás cedería su lugar.

Pasando en limpio, el más probable once decano para medir a la Academia es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres; Juan Vera o Gustavo Vargas; Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Iván Leguizamón, Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.