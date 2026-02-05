05 feb. 2026
Olimpia

Vitamina apuesta al doble 9 para el domingo

Pablo Vitamina Sánchez prepara cambios en el equipo de Olimpia para el duelo ante el puntero Nacional.

Febrero 05, 2026 05:26 p. m.
dbff.jpg

Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira serán titulares el domingo.

Foto: Club Olimpia

El plantel principal del club Olimpia continúa con los trabajos apuntando al compromiso clave del domingo ante el puntero Nacional en el Arsenio Erico desde las 20:30.

Para dicho compromiso, Pablo Vitamina Sánchez, DT franjeado, dejaría atrás el 4-3-3 que utilizó en las primeras fechas y apostaría al 4-2-2, con Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz comandando el ataque.

Otros cambios se darían en la defensa. Raúl Cáceres, tras su expulsión en la fecha 1, cumplió con las fechas de suspensión y retornará al puesto de lateral derecho, mientras que por izquierda reaparecerá Alan Rodríguez en lugar del ecuatoriano Aníbal Chalá.

La duda pasa por definir quién será el acompañante de Mateo Gamarra en la zaga central: Juan Vera o Gustavo Vargas. Otra novedad importante es que, con este cambio de sistema táctico, el juvenil Eduardo Delmás cedería su lugar.

Pasando en limpio, el más probable once decano para medir a la Academia es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres; Juan Vera o Gustavo Vargas; Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Iván Leguizamón, Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

Pablo Sánchez Olimpia Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Olimpia Eduardo Delmás_Olimpia Eduardo_63175038.jfif
Olimpia
Eduardo Delmás se va afianzando
Larissa Schaerer, madre del juvenil de Olimpia Eduardo Delmás, destacó el presente que lleva el jugador.
Febrero 02, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
GgDbqoaW4AAsCWQ.jpg
Olimpia
Rodrigo Nogués valora el inicio de Olimpia
El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, hizo un balance positivo del arranque que tuvo el Decano en el torneo Apertura.
Febrero 02, 2026 10:46 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-01 at 19.06.29.jpeg
Olimpia
Pablo Vitamina Sánchez: “Debemos mejorar”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, se mostró muy autocrítico tras la victoria de su equipo por 3-2 ante Sportivo Trinidense.
Febrero 01, 2026 09:32 p. m.
 · 
Redacción D10
richard ortiz.jpg
Olimpia
Cuando entran Richard Ortiz y Alejandro Silva “el contrario se ríe”
Un ex jugador de Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní, entre otros equipos en Paraguay, hizo un análisis del empate del Decano contra el 2 de Mayo y presentó “un dato incómodo” referente a Richard Ortiz y Alejandro Silva.
Enero 29, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
Pablo Sánchez explicó el porqué de los cinco cambios
Olimpia se presentó ante el 2 de Mayo con cinco cambios con relación al equipo que debutó en el Torneo Apertura. Si bien uno de ellos fue por obligación, el entrenador Pablo Sánchez explicó el motivo de las otras variantes.
Enero 29, 2026 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo Olimpia
Olimpia
Sánchez: “Nos queda el sabor muy, muy amargo”
Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia aseveró: “nos queda el sabor muy, muy amargo”. Es que su equipo desaprovechó varias situaciones de gol en el empate con el 2 de Mayo.
Enero 29, 2026 06:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más